Incendio bosco Fiuminata, ancora fiamme

Quando sembrava ormai domato, l'incendio nel bosco in località Costa di Fiuminata, che dal 28 giugno ad oggi ha bruciato oltre 70 ettari di verde, ha ripreso vigore nel pomeriggio. Si sono resi necessari altri lanci d'acqua dall'elicottero per spegnere le fiamme che hanno investito un punto piuttosto alto della vegetazione, tale da rendere difficoltoso l'intervento da terra. In zona permangono i vigili del fuoco che erano rimasti a monitorare la situazione e per le operazioni di bonifica, prima che il fuoco si alimentasse di nuovo.