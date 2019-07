Ambulanti abusivi spiaggia,sequestri Cc

Avrebbe fruttato oltre 13mila euro la merce venduta abusivamente in spiaggia - oltre 3mila oggetti - a Senigallia e sequestrata dai carabinieri. Un servizio di contrasto all'abusivismo che ha visto impegnati dal lungomare Mameli al lungomare Alighieri diversi militari della Compagnia di Senigallia in divisa o 'camuffati' da bagnanti. Su 12 venditori ambulanti controllati, quattro non erano autorizzati al commercio sul demanio marittimo. Sono bengalesi, residenti nel Milanese e in provincia di Pesaro Urbino: per loro sanzioni amministrative per 20mila euro. I militari hanno sequestrato 1.254 accessori per capelli, 635 costumi da bagno, 621 pezzi di bigiotteria, 73 cappelli da mare, 57 vestiti da donna oltre a borse, braccialetti, collane e persino noci di cocco. E' il primo risultato importante conseguito quest'anno nella lotta all'abusivismo commerciale: i servizi vengono svolti dai carabinieri di Ancona, Osimo e Senigallia, dalla polizia, dalla Polizia Locale e dalla Guardia Costiera.