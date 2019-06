Progetto per bike park nel Montefeltro

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - Il Monte Carpegna, con le sue salite amate dal campione Marco Pantani che lì aveva una sua strada preferita per gli allenamenti, si rilancia come 'bike destination'. È prevista entro luglio 2019 l'aggiudicazione della progettazione del Bike Park del Montefeltro, iniziativa approvata e sostenuta dalla Regione Marche con 1,2 milioni di euro stanziati nell'ambito della legge di Bilancio. "Questo è un modello che noi vogliamo costruire un po' in tutta la regione. Abbiamo deciso di scegliere quest'area per fare il progetto pilota. Un punto di riferimento perché il lavoro che stiamo facendo qui è importante per il Montefeltro ma sviluppiamo una modalità, quella del bike park, per riprodurla in altri contesti della regione".