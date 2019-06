Sportello Salesi sostegno neo genitori

Ascolto e orientamento, consulenze psicologiche e sociali, sostegno materiale, mediazione linguistica e culturale, gruppi di confronto e mutuo aiuto tra i genitori. Sono alcuni dei servizi di cui mamme e papà potranno usufruire gratuitamente nel reparto materno-infantile dell'Ospedale Salesi di Ancona grazie al nuovo sportello del progetto "Fiocchi in Ospedale" di Save the Children per accompagnare e sostenere i futuri e i neo genitori nel delicato momento della nascita di un figlio. E' il 12/o attivato in Italia dall'Organizzazione: è stato realizzato in partenariato con l'Associazione Patronesse del Salesi, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona, Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e Fondazione Ospedale Salesi Onlus. L'obiettivo dello sportello - aperto martedì, giovedì e venerdì, 15-19 - è garantire il sostegno di cui hanno bisogno ai futuri e ai neo genitori in condizione di fragilità socio-economica e prevenire e affrontare il disagio psicologico delle mamme prima e dopo il parto.