Video promozionale Pesaro città d'amare

E' stato presentato il nuovo video "Pesaro città d'amare", la bellezza della città raccontata in un filmato di qualche minuto, un invito ironico e allegro, a visitare Pesaro. L'intento è promuoverla nel mondo, con le immagini dei luoghi più belli: il parco San Bartolo, la Sfera Grande di Pomodoro, il mare, il moletto, il porto; e ancora le albe, il porto, i tramonti, gli eventi, la musica, le spiagge, una città dove si suona e si balla.

"Da questa clip emerge tutta la bellezza di Pesaro - ha commentato il sindaco Matteo Ricci - sono immagini che vediamo quotidianamente ma le diamo per scontate. Può essere utilizzato in molti modi e può diventare il jingle della città, per la sua efficacia e semplicità". "E' un omaggio alla città di Pesaro - ha precisato Massimiliano Santini consigliere comunale con delega al coordinamento eventi - una canzone scritta a quattro mani da me insieme ad Alessandro Clini che ha curato anche le musiche".