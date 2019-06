Psr Marche 2018 centra target spesa

Il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (Psr) Marche 2014-2020 ha approvato, all'unanimità, la Relazione annuale di attuazione 2018: un documento che certifica gli interventi realizzati, con gli indicatori finanziari e i risultati raggiunti al 31 dicembre dello scorso anno. La riunione, a cui ha partecipato la vice presidente della Regione Anna Casini, si è svolta ad Ascoli Piceno, nella splendida cornice della Sala consiliare della Provincia che ha ospitato l'organismo tecnico di controllo composto da rappresentanti europei, nazionali e locali. Carlos Gonzalez-Finat della Commissione europea ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione, in linea con gli obiettivi del Psr. I pagamenti effettuati a fine 2018 hanno raggiunto l'obiettivo di spesa (N+3) stabilito dall'Ue, superandolo per circa 8 milioni di euro. Nel 2018 sono stati aperti nuovi bandi, in particolare nel cratere. Al 31 dicembre erano operativi 137 bandi, con dotazione finanziaria di circa 548 milioni.