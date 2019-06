Via libera pdl su produzione pane Marche

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità, con 23 voti favorevoli, la proposta di legge che disciplina la produzione e la vendita del pane, cercando anche di valorizzare il prodotto di qualità e la filiera locale. La pdl, a iniziativa di giunta, - relatori Gino Traversini (Pd; maggioranza) e Marzia Malaigia (Lega) - prevede una definizione precisa in particolare di pane fresco e di panificio, in conformità con le disposizioni statali e Ue, e sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 7.500 euro per chi usa tali denominazione in maniera ingannevole per il consumatore. Pane fresco è quello "preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione..."; il panificio "svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura". Le normativa individua un responsabile dell'attività produttiva; rimanda alla giunta la stesura delle linee guida per formare professionalmente e aggiornare gli operatori.