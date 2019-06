Ancona-Falconara, spiagge non discariche

"Il mare non è una discarica": al via campagna d'informazione su iniziativa dei Comuni di Ancona e Falconara. Prevista l'installazione di 80 cartelli in luoghi balneari tra le due città che spiegano tempi degradazione rifiuti plastici. Per degradarsi una bottiglia di plastica ci mette dai 500 ai 1.000 anni, un sacchetto dai 100 ai 300 anni.

Assorbenti e pannolini dai 150 ai 200 anni, posate e stoviglie di plastica dai 100 a i900 anni, mozziconi di sigarette 5-10 anni, fazzoletti di carta due mesi, bottiglie di vetro 1.000 anni. Per far sapere a cittadini e bagnanti quali danni possono provocare all'ambiente se gettano questi rifiuti in mare, i due comuni con i rispettivi Rotary Club hanno avviato una campagna di sensibilizzazione che prevede di esporre 80 cartelli (60x40 cm) in prossimità di spiagge e accessi al mare che riportano i dati preceduti dalla scritta "Il mare non è una discarica".

L'iniziativa è stata illustrata ad Ancona dai sindaci Valeria Mancinelli (Ancona) e Stefania Signorini (Falconara).