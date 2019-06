Trasporti, 294mila euro utile Conerobus

Un utile da 294mila euro, il migliore degli ultimi 10 anni; 30 automezzi acquistati per ammodernare la flotta nel segno dell'ambiente e dell'efficienza.

Con questi numeri, inseriti nel Bilancio 2018, il cda di Conerobus, società per la mobilità intercomunale che esercita il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Ancona e provincia, si è presentato ai soci. L'assemblea, partecipata da oltre il 90% degli aventi diritto, ha rinnovato all'unanimità la fiducia al presidente Muzio Papaveri e al resto degli amministratori dell'ultimo triennio. Papaveri è stato poi confermato amministratore delegato dal cda. Continuità anche per Fabio Travagliati alla vicepresidenza.

Lo scorso anno sono aumentati i ricavi (201mila euro; +0.7%): +46mila euro per il servizio della linea urbana, oltre 60mila euro per l'extraurbana e circa 94mila euro per il noleggio. In salita anche il trend di vendita degli abbonamenti rispetto al 2017: +81mila euro per l'urbano e +60mila euro per l'extraurbano.