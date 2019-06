Bandiere Blu, vessilli in spiagge Pesaro

L'assessore comunale di Pesaro alla Sostenibilità Heidi Morotti ha incontrato Sabina Cardinali di Cna Balneari e Antonella Baronciani di Confartigianato Oasi in rappresentanza dei bagnini, per la consegna ufficiale della bandiera blu. Presente Davide Venturi responsabile dell'Unità organizzativa turismo del comune di Pesaro. Dunque sventolerà dunque da oggi nelle spiagge del Pesarese, il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Fee Italia per il 15/o anno consecutivo: viene assegnato in base a parametri su qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, gestione dei rifiuti, educazione ambientale iniziative e certificazione ambientali, turismo, pesca professionale. Sono in tutto 15 le bandiere blu assegnate ad altrettante spiagge marchigiane sparse nelle cinque province.