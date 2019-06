App Arpam per segnalare odori Falconara

Un App (Odor.Net ARPAMarche) da scaricare su smartphone e tablet per consentire ai cittadini di segnalare in tempo reale la presenza di odori sospetti nell'area di Falconara Marittima, dove insistono la Raffineria Api, la Ferrovia, l'Aeroporto Raffaello Sanzio, la Statale 16, un depuratore consortile e due impianti di trattamento rifiuti.

L'ha lanciata oggi ad Ancona il direttore dell'Arpam (Agenzia regionale protezione ambientale delle Marche) Giancarlo Marchetti: una volta a regime, tra qualche mese, servirà come base statistica per organizzare un efficace sistema di controllo e monitoraggio delle immissioni odorigene nel Comune di Falconara con postazioni di rilevamento (otto). Realizzata in collaborazione col Comune di Falconara, prevede l'invio di report periodici sui risultati del monitoraggio conseguente alle segnalazioni anche ai cittadini. "In questo progetto svolgiamo un ruolo attivo all'insegna dell'assoluta trasparenza", ha dichiarato l'amministratore delegato Api Raffineria Giancarlo Cogliati.