Aerei Raf Seconda Guerra Mondiale a Fano

Una trentina di aeromobili inglesi del Royal Air Squadron, tra cui leggende come lo Spitfire e il P51 Mustang, con a bordo il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Italiana Alberto Rosso, saranno all'aeroporto di Fano il 22 giugno dalle 9.30. Sarà un'occasione più unica che rara per rivedere gli aerei che hanno segnato il destino della Seconda Guerra Mondiale. Il capo di Stato Maggiore gen. Rosso è alla sua prima visita ufficiale all'aeroporto "Enzo e Walter Omiccioli". Sarà accolto dal Sindaco di Fano Massimo Seri. Dopo una breve cerimonia, il gruppo di circa 50 piloti, proseguirà il giro con una visita al Palazzo Ducale di Urbino accolti dal Sindaco Maurizio Gambini, per poi ripartire nel primo pomeriggio.