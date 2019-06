Cadavere uomo tra scogli a Lido di Fermo

(ANSA) - FERMO, 19 GIU - Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di 50-60 anni, senza documenti, con indosso solo calzoncini corti e scarpe da tennis, è stato rinvenuto verso le 11 dalla Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio in mare tra gli scogli in località Casabianca a Lido di Fermo. I militari, guidati dalla nuova comandante, ten. di vascello Simona Gentile, stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso insieme ai carabinieri, anche loro intervenuti sul posto. Le cause della morte dell'uomo sono ancora in fase di accertamento così come la sua identità.