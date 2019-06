Museo di Recanati 'dog welcome'

Recanati si prepara a un'estate ancora più accogliente: il museo civico della città di Giacomo Leopardi, dove in questi mesi si celebrano i duecento anni della stesura de L'Infinito, è stato riconosciuto dal portale "Dogwelcome" come struttura dove i cani sono i benvenuti. Un luogo, osserva il Museo, "dove scoprire l'arte in compagnia del proprio animale domestico, senza il pagamento di alcun biglietto aggiuntivo". Villa Colloredo Mels compare ora tra le 400 strutture culturali e di intrattenimento italiane e certificate nel sito dedicato ai viaggiatori con animali domestici. "Dal momento che per legge i cani devono essere condotti al guinzaglio nei luoghi pubblici - osserva il Museo - perché proibire ai padroni le visite nei musei civici?". Sono molti i turisti che si presentano a Villa Colloredo Mels in compagnia del proprio amico a quattro zampe per ammirare i tesoro che vi sono custoditi, ad esempio, l'Annunciazione di Lorenzo Lotto dove compare il più noto gatto della storia dell'arte.