Nuovo sistema biblioteca digitale Marche

Più di 1,2 milioni libri, circa 103mila tra giornali e riviste di tutto il mondo e in tutte le lingue, oltre 34mila e-book riguardanti argomenti di tutti i tipi. Da oggi si possono consultare, leggere, prendere in prestito, acquistare o scaricare online, con pc o smartphone, grazie a un nuovo portale digitale della Regione Marche, realizzato in collaborazione network nazionale MediaLibraryOnLine che offre migliaia di contenuti sia a pagamento che gratuiti. L'iniziativa vale 337mila euro erogati per il triennio 2018-2020 dall'assessorato alla Cultura e al Turismo per creare in sinergia con i cinque comuni capoluogo (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo) una biblioteca digitale nelle Marche, cui si può accedere con un pass, la Marche Cultura Card, reperibile gratuitamente recandosi in una delle 300 biblioteche nella regione. Iniziativa che favorisce la diffusione di conoscenza e cultura veicolata non solo attraverso la lettura tradizionale dei libri ma usufruibile h24 grazie ai nuovi strumenti digitali".