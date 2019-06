Si ferisce con motozappa, morto 68enne

Un pensionato di 68 anni è morto a Tolentino a seguito di un incidente avvenuto mentre lavorava il campo con una motozappa in contrada Ributino di Tolentino vicino all'argine del fiume Chienti. L'uomo ha perso il controllo del mezzo, finito in un dirupo, nel tentativo di recuperarlo è scivolato anche lui nel costone e le pale della motozappa gli hanno reciso l'arteria femorale. Ad accorgersi dell'accaduto la moglie che ha chiamato subito i soccorsi che non hanno potuto fare nulla per salvare il 68enne deceduto per dissanguamento a causa delle gravissime lesioni. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri del Norm e della Stazione di Tolentino per accertamenti e rilievi del caso. I militari hanno segnalato l'incidente all'autorità giudiziaria che ha disposto al restituzione della salma ai familiari.