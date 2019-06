Bimbi cardiopatici, Roma-Ancona in bici

"Dopo 15 ore e mezza di pedalata Alessandro Ronald Sabelli ha completato il viaggio Roma Ancona, 270 km in un solo giorno, per sostenere e promuovere il progetto di osteopatia a favore dei piccoli guerrieri del quinto piano" degli Ospedali Riuniti di Ancona. Lo fa sapere Valentina Felici Presidente Comitato Bambini Cardiopatici. Ad accoglierlo i genitori del comitato e il personale del reparto. "La presenza di Alessandro testimonia quanto lo sport fa bene al cuore e non solo. - scrive Felici - 270km di sudore, fatica, magicamente scomparsi all'arrivo quando i piccoli guerrieri lo hanno accolto nella sala giochi. La seconda tappa in autunno passerà dall'Abruzzo. "Non è stato semplice raggiungere il traguardo - racconta Alessandro - ma lo scopo della pedalata mi ha spinto a dare il massimo. Ringrazio l'osteopata Alessandro D'Antonio che è il responsabile del progetto 'Un'arma in più contro il dolore' che migliora la vita dei piccoli cuori birichini operati dal dottor Marco Pozzi, primario del reparto".