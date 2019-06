8 kg marijuana in casa, arrestato da Cc

Oltre otto chilogrammi di marijuana in un locale adibito a cantina. I carabinieri del Comando Compagnia di Jesi hanno arrestato un 39enne di Chiaravalle, dopo aver localizzato l'ingente quantità di droga nella pertinenza dell'abitazione tra Chiaravalle e Camerata Picena. L'operazione è scattata al termine di una complessa indagine dei militari della Stazione di Chiaravalle e del Nucleo Operativo di Jesi. L'arrestato dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La marijuana, rinvenuta dopo varie perquisizioni, era suddivisa in circa 11 dosi di 300 gr ciascuna e un bustone di quasi 5 kg, ben nascosta in altre grandi buste all'interno del locale.