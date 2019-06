Due Frecciarossa in più fine settimana

(ANSA) - ANCONA, 3 GIU - Ci saranno 46 "Frecce" per la costa adriatica nei week-end estivi: due Frecciarossa in più tra Ancona e Milano, due nuovi Frecciargento tra Ancona e Bolzano e tornano le fermate estive dei Frecciabianca a Senigallia. Queste le novità degli orari che entreranno in vigore il 9 giugno. I due Frecciarossa aggiuntivi il sabato e la domenica saranno attivi fino al 15 settembre tra Milano e Ancona: il "9803" partirà da Milano Centrale alle 7.05, fermerà anche a Pesaro (arrivo 9.40 - partenza 9.42), con arrivo ad Ancona alle 10.03.

Il "9810" partirà da Ancona alle 19.05, con fermata intermedia anche a Pesaro (19.54 - 19.56) e arrivo a Milano alle 22.30.

I due nuovi Frecciargento collegheranno Bolzano e Ancona. Il convoglio "8339" partirà da Bolzano alle 7.45 - tra le fermate intermedie Pesaro (12.08-12.10), Senigallia (12.24-12.26) e arriverà a Ancona alle 12.45. L'"8338" partirà da Ancona alle 16 - fermate anche a Senigallia (16.15-16.17), Pesaro (16.31- 16.33) e arriverà a Bolzano alle 20.40.