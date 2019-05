Via 10 euro ricette Isee sotto 10mila

Scatta dal primo giugno l'esenzione dal pagamento della quota fissa di 10 euro sulla ricetta per prestazioni specialistiche per gli assistiti cosiddetti "fragili", cioè con un nucleo familiare che non raggiunge i 10 mila euro di Isee. "Lo scopo di questa misura approvata dalla giunta - spiega il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - è rendere più accessibili a tutti i servizi essenziali come quelli sanitari. Non pagare la tassa sulla ricetta è un segno di attenzione e solidarietà verso i cittadini e soprattutto verso quelle famiglie che sono in difficoltà e fanno fatica ad arrivare a fine mese. L'esenzione permetterà loro di accedere alle cure con qualche preoccupazione in meno".

Ottenere l'esonero è facilissimo. I cittadini che rientrano nel parametro dovranno rivolgersi ai Caf dei sindacati per richiedere l'Isee e poi presentarsi agli sportelli Asur con la certificazione relativa che verrà riportata sul tesserino sanitario e inserita nell'Anagrafe centralizzata regionale assistiti.