Ricci proclamato sindaco di Pesaro

Nella sala Rossa del palazzo comunale, la presidente della commissione centrale elettorale Sabrina Carbini, ha proclamato eletto il sindaco Matteo Ricci e gli eletti del Consiglio comunale di Pesaro, in seguito ai risultati delle elezioni amministrative del 26 maggio. "Che emozione rimettere la fascia tricolore!" il commento affidato da Ricci a Facebook. "Grazie mille ancora ai 30.573 che mi hanno voluto riconfermare la fiducia. Ma da oggi il sindaco rappresenta di nuovo tutti i pesaresi, con un'attenzione in più a coloro che hanno scelto diversamente. In bocca al lupo al nuovo consiglio comunale, e buon lavoro a maggioranza e opposizione. Lunedì - annuncia - comunicherò i membri di Giunta.

La prima seduta della giunta comunale si svolgerà martedì a Ginestreto, così come promesso in campagna elettorale. Si riparte subito dalle zone che abbiamo lasciato un po' più indietro. Al lavoro. Stateci vicino".