Al via Photowalk per scoprire le Marche

Cinque stagioni di Photowalk, le passeggiate fotografiche che raccontano le Marche della costa e dell'entroterra organizzate dalla Fondazione Marche Cultura-Social Media Team Marche con l'assessorato regionale al Turismo per valorizzare e promuovere il territorio e farne scoprire gli angoli più nascosti. Anche quest'anno 5 Comuni, uno per provincia, sono stati scelti per rappresentare all'obiettivo fotografico dei partecipanti e poi di utenti web di tutto il mondo le bellezze delle Marche. Si parte il 16 giugno con la tappa a Mondolfo-Marotta; il 21 luglio a Porto Recanati; il 25 agosto a Ripatransone; il 15 settembre a Fermo; per finire il 29 settembre a Cupramontana. Il responsabile del Social Media Team Sandro Giorgetti ha parlato di "numeri importantissimi" delle due ultime edizioni: "secondo Extreme Analytics 106 milioni di utenti raggiunti nelle varie piattaforme, di cui 41 milioni di utenti unici per un valore economico di 606 mila euro".