2 giugno, a Fano si legge Costituzione

Una lettura aperta e ad alta voce degli articoli della Costituzione italiana sul Bastione San Gallo a Fano. E' l'iniziativa "Sana e robusta Costituzione" organizzata dall'associazione culturale Bastione Sangallo in collaborazione con le associazioni culturali Rembò, Re-Public e Teatro Linguaggi, in occasione della Festa della Repubblica. Iniziativa oramai giunta alla sua quarta edizione, ricordano gli organizzatori, e che anche quest'anno, seppure in un momento molto delicato della vita politica cittadina, chiede la partecipazione "di quanti vogliano, per leggere, rileggere, riflettere sul documento che è alla base della nostra democrazia". Chiunque ne abbia piacere potrà essere parte attiva dell'iniziativa, prestando la propria voce alla lettura condivisa. L'appuntamento è per sabato 2 giugno alle ore 10:30, presso il Bastione Sangallo, via Mura Sangallo a Fano.