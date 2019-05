Piunti, collaborare stop fumo spiaggia

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 MAG - "Chiedo ai concessionari di collaborare all'attuazione del provvedimento di civiltà che vieta il fumo in spiaggia". Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha incontrato i rappresentanti delle associazioni per illustrare i contenuti della delibera che vieta di fumare sull'arenile della Riviera delle Palme (comprese le sigarette elettroniche) nel tratto che va fino all'ultima fila di ombrelloni. I concessionari hanno manifestato sostanziale adesione al progetto; dovrà ora essere data adeguata informazione alla clientela, rimossi i posacenere dagli ombrelloni ed eventualmente istituite apposite zone per fumatori negli stabilimenti balneari. "Questo provvedimento vuole essere un gesto di attenzione verso i non fumatori, soprattutto i più piccoli visto che abbimo la Bandiera Verde di spiaggia a misura di bambino, ma intende dare attuazione agli impegni che abbiamo assunto con la Bandiera Azzurra Fidal per la promozione di stili di vita più sani" spiega Piunti