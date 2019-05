Ceriscioli, Pd va nel verso giusto

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Il Pd "va nel verso giusto, bisogna trovare, per il governo del Paese e anche sul territorio, un messaggio più forte da parte del Partito Democratico che superi la fase del Paese dei Balocchi del governo giallo-verde e spinga verso una maggiore qualità e serietà del gruppo dirigente". A sottolinearlo il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli commentando l'esito del voto per europee e amministrative. "Un risultato elettorale molto particolare - osserva -. Da un lato le Europee, secondo le previsioni dei sondaggi: grande avanzata della Lega, voti raddoppiati in un anno, M5s dimezzato e Pd che, nell'incertezza più totale, riprende secondo me la direzione giusta". Una "crescita piccola, non possiamo parlare di una svolta ma è cambiata la direzione. Su scala locale le amministrative hanno raccontato un elettorato capace in ogni voto, anche nella stessa giornata, di mettere una croce su una scheda e una diversa sull'altra; e l'affermazione di un gruppo dirigente locale di centrosinistra.