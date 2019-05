Salvini e Bartolo più votati Marche

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - Il leader della Lega Matteo Salvini (57.325 preferenze) e il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (16.241 voti) in lista con Pd-Siamo Europei sono i più votati alle europee nelle Marche. A seguire David Sassoli (15.365) Simona Bonafè (14.517), sempre di Pd-Siamo Europei, poi i marchigiani Mauro Lucentini (Lega) e Bianca Verrillo (Pd-Siamo Europei). Secondo Gianluca Busilacchi (Art.1-Mdp), la "marea di voti" andata a Bartolo indica "la via di un'altra sinistra, di politiche diverse da quelle praticate negli ultimi anni e di un altro gruppo dirigente. L'elettorato è sempre più avanti di quanto non pensiamo. Grazie Pietro".