Gambini verso riconferma al primo turno

(ANSA) - URBINO, 27 MAG - E' ormai quasi sicura la riconferma del sindaco di Urbino Maurizio Gambini al primo turno (54,19% con 14 su 20 sezioni scrutinate). "Una vittoria - ha dichiarato Gambini, sostenuto dal centrodestra e da Vittorio Sgarbi - ancora più grande di quella del 2014, perché adesso gli elettori sapevano per chi votavano. Il tentativo di riprendere la città a fini personali non è andato bene. Ciò rappresenta la sentenza definitiva per Londei (ex sindaco di Urbino, in corsa con alcune liste, in contrasto con il candidato del centrosinistra) e Crespini. Abbiamo liberato la città e abbiamo la possibilità di sviluppare questo territorio come merita".