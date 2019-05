Comunali, alcuni sindaci già 'eletti'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 MAG - Prima ancora dell'inizio degli scrutini, vari Comuni delle Marche si avviano ad eleggere, di fatto, i propri sindaci. Sono piccoli Comuni dove si è presentato un solo candidato. In questo caso il primo requisito è superare il 50% dell'affluenza: ci sono riusciti, tra gli altri, in provincia di Ascoli Piceno, Castorano (58,7% alle 19), con l'unico candidato Graziano Fanesi, e Maltignano (55,02%) con Armando Falcioni. Quorum superato anche a San Lorenzo in Campo (Davide Dellonti), in provincia di Pesaro Urbino, Fiuminata (Macerata), Belmonte Piceno (Fermo), Colmurano e Urbisaglia, in provincia di Macerata. Per i Comuni che hanno superato il quorum dell'affluenza, bisogna però che ci sia il 50% dei voti validi.