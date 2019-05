Caterraduno: Mahmood, Noemi, Tiromancino

Tre giorni di musica con Mahmood, Noemi, Tiromancino, Carmen Consoli, Diodato, quattro puntate live in diretta su Rai Radio2, uno spettacolo per salvare il pianeta con la Banda Osiris e Telmo Pievani, un corteo acquatico per la legalità e un grande aperitivo anti spreco: sono i numeri, gli eventi e i nomi dei protagonisti del CaterRaduno 2019 che si terrà ancora una volta a Senigallia dal 27 al 29 giugno. L'edizione numero 21 (la 14esima a Senigallia) vedrà ancora Massimo Cirri e Filippo Solibello in compagnia di Laura Troja, Paolo Labati, Marco Ardemagni, Claudia de Lillo e Cinzia Poli portare concerti, spettacoli e dirette radio di Caterpillar e Caterpillar AM dal centro storico alla spiaggia.

Un evento accompagnato da campagne solidali e sociali a favore di Libera e dell sostenibilità ambientale contro l'uso della plastica. Un'edizione plastic free che partirà con i Tiromancino la sera di giovedì 27, ospiterà il concerto all'alba di Mahmood, vincitore di Sanremo.