Avvicendamenti guida Comandi Vvf Marche

Avvicendamento nello staff dirigenziale dei vigili del fuoco delle Marche a circa un mese dal cambio della guida della direzione regionale con l'ing.

Felice Di Pardo subentrato all'ing. Antonio La Malfa. Quattro dei cinque Comandi hanno visto l'avvicendamento del proprio dirigente. Al vertice del neo istituito Comando di Fermo è stato incaricato primo comandante l'ing Paolo Fazzini, per anni vice comandante ad Ascoli Piceno. Nel capoluogo Piceno l'ing. Luca Verna, proveniente dal Comando di Pescara dove era vice comandante, sostituisce l'ing. Paolo Mariantoni. A Macerata, primo dirigente è ora l'ing. Antonio Giangiobbe, in arrivo da Campobasso, che riceve il testimone dall'ing. Pierpaolo Patrizietti. A Pesaro assume l'ing. Lorenzo Elia, proveniente dal Comando di Brindisi, subentra all'ing. Carlo Federico.

Confermato ad Ancona l'Ing. Dino Poggiali. Il comandante regionale ha incontrato tutti i comandanti delle Marche per porgere il suo saluto e l'augurio di un proficuo lavoro da svolgere insieme.