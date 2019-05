Addio a don Cesare Caimmi

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - E' morto ieri ad Ancona don Cesare Caimmi. Era nato ad Agugliano, 89 anni fa. Per 38 anni è stato parroco della Misericordia e molto impegnato nelle attività sociali per le quali fu nominato anche Cavaliere della Repubblica. Era stato parroco a Polverigi e a Rustico, prima di arrivare alla Misericordia nel 1972, anno del terremoto.

Promotore della ristrutturazione della chiesa, aveva realizzato e rilanciato il cinema Galleria, oltre a varare attività per parrocchiani di tutte le età. Domani alle 15:30 i funerali nella chiesa della Misericordia, dove l'arcivescovo Angelo Spina presiederà la concelebrazione eucaristica. Poi il trasferimento ad Agugliano, nel civico cimitero.