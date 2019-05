Studenti Marche in piazza per il clima

Anche in varie città delle Marche, tra cui Ancona, Jesi, Pesaro, Urbino, Senigallia, Fano, Macerata e Porto Sant'Elpidio, giovani studenti in sciopero per il clima, seguendo l'esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Occasione è stata la 2/a edizione dello "sciopero globale per il clima", indetta dai "Fridays For Future" insieme a milioni di giovani in tutto il mondo.

A Jesi alcuni studenti delle scuole medie e superiori sono scesi in strada, muovendosi in corteo da Porta Valle fino a Piazza della Repubblica, con striscioni e canti, chiedendo azioni concrete di contrasto al cambiamento climatico. Una delegazione si è poi mossa alla volta del Comune, dove i ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco Massimo Bacci che si è complimentato per l'impegno e la determinazione con cui stanno portando avanti le loro idee. "Dodici anni: questo è il tempo massimo che la nostra Terra ci concede. - hanno detto i giovani studenti - L'abbiamo sfruttata, deturpata e sporcata e ora non regge più".