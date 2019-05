Inaugurata Lungodegenza San Severino M.

Inaugurata la nuova Lungodegenza dell'Ospedale di San Severino Marche: disponibili 20 posti che si sommano ai quattro già presenti nella struttura ospedaliera di Camerino. "L'apertura di questi 20 posti letto - ha commentato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, presente all'evento - fornisce un altro importante tassello all'assistenza pubblica nell'Area Vasta 3 e, soprattutto, nell'area colpita dal sisma". "Garantiranno - ha aggiunto Ceriscioli - una degenza tra i sette e i 21 giorni; quella più prolungata troverà risposta nelle strutture assistenziali territoriali, residenziali (Rsa) o domiciliare".

L'evoluzione tecnologica in campo biomedico ha portato alla riduzione dei tempi di degenza nei reparti per acuti. L'aumento della vita media e l'incremento di patologie croniche hanno aumentato il fabbisogno sanitario, ospedaliero e residenziale.

La programmazione regionale ha individuato San Severino come sede dei posti letto di lungodegenza dell'ambito di riferimento.