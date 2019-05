Al via a Corinaldo il Sementi Festival

(ANSA) - CORINALDO (ANCONA), 23 MAG - Lavoro, ambiente e futuro sono al centro della terza edizione di Sementi Festival, in programma il 24 e 25 maggio a Corinaldo, uno dei borghi più belli d'Italia, che ha già ospitato il Disconnect Day. Un altre evento per ripartire, dopo la tragedia dello scorso dicembre alla discoteca Lanterna Azzurra, in cui morirono 5 ragazzi e una giovane mamma, per offrire nuovi stimoli attraverso incontri, conferenze, laboratori per bambini, tutti gratuiti. Nella due giorni organizzata dal Comune di Corinaldo in collaborazione con l'Associazione Joytinat Yoga Ayurveda, si svilupperanno temi come il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici e le conseguenze sul pianeta e sulla vita, l'alimentazione biologica.

In occasione del secondo sciopero mondiale "Fridays for Future", a Corinaldo si terrà l'incontro su diritti umani e ambiente con Fabio Ciconte, portavoce della campagna "Filiera Sporca" contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, e Nicholas Bawtree, direttore di Terra Nuova Edizioni.