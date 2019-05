Gdf scopre 30 kg tra marijuana e hascisc

In un casolare nelle campagne di Montecosaro i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno trovato 30 kg di sostanze stupefacenti (27 kg di marijuana e 3 kg di hascisc) oltre materiale per confezionamento e spaccio. Il casolare è l'abitazione di un 50enne italiano: i militari vi hanno fatto irruzione nel corso di controlli anti-droga e di servizi mirati di polizia giudiziaria, con l'ausilio di unità cinofile. Il 50enne è stato arrestato e portato bne carcere di Montacuto. Nel corso dell'operazione, un'altra persona è stata identificata e denunciata a piede libero, mentre una terza è stata segnalata alla competente Prefettura, in quanto assuntrice di sostanze stupefacenti.