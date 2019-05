Cc donano alla Caritas abiti sequestrati

I carabinieri di Ascoli Piceno hanno consegnato a don Alessio Cavezzi, responsabile della Caritas Diocesana, decine di indumenti sequestrati durante i tanti servizi svolti dall'Arma provinciale per contrastare la produzione e il commercio illegale di abbigliamento con marchi contraffatti che crea danni notevoli all' economia locale. I servizi svolti hanno consentito, negli ultimi mesi, di denunciare diversi soggetti, soprattutto extracomunitari privi di titolo di soggiorno, per contraffazione di marchi registrati.

Al termine dell'iter di accertamento delle responsabilità penali, ed acquisto il nulla osta della Procura della Repubblica, i carabinieri hanno richiesto l'autorizzazione a non distruggere la merce, ma a consegnarla a scopo benefico a favore dei cittadini meno abbienti.