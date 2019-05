A Fano corsa a 4 per sindaco, 2 donne

Sono quattro i candidati sindaci a Fano per le amministrative del 26 maggio: due donne e due uomini. In corsa il primo cittadino uscente Massimo Seri, funzionario pubblico, 54 anni, sposato, due figli, sostenuto da Pd e dalle liste civiche Noi Giovani per Fano, Noi Città Seri Sindaco, Insieme è meglio e In Comune Fano. La componente femminile è rappresentata da Marta Ruggeri, 45 anni, insegnante, sposata e due figli, sostenuta dal Movimento 5 Stelle Fano, e da Lucia Tarsi, 57 anni, insegnante, sposata e due figlie, supportata da una coalizione di centrodestra: Lega, Forza Italia e le civiche Nuova Fano, La Tua Fano e Fano Città Ideale. Il quarto aspirante sindaco è Teodosio Auspici, imprenditore, 47 anni sposato e due figlie, appoggiato dalla lista La Sinistra Per Fano. Per i 24 posti nel consiglio comunale di Fano partecipano ben 271 candidati in rappresentanza di 12 liste. Gli elettori sono 50.779. Il più giovane una ragazza che che compie 18 anni il 26 maggio. la più anziana ha 106 anni.