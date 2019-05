Raccontare eccellenza Marche ANSA Ancona

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Attenzione al territorio per raccontare le tantissime eccellenze imprenditoriali, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche, ma anche una visione globale sui fatti rilevanti a livello mondiale che ormai condizionano le dinamiche economiche locali. Il ruolo dell'informazione ANSA per valorizzare le eccellenze delle Marche 'plurali' è stato al centro di un evento ad Ancona a cui hanno partecipato l'ad dell'agenzia Stefano De Alessandri e tanti imprenditori, rappresentanti di istituzioni e società civile al Museo Tattile Omero, unica realtà statale di questo tipo in Italia.

Dall'uso di resine per prodotti famosi come le Crocs, alla decorazione manuale di sneakers; dalle cappe aspiranti leader mondiali alla burrata delle zone del 'cratere'; fino alla cultura diffusa nell'anno del bicentenario de L'Infinito leopardiano. Una realtà con tante sfaccettatura, a volte sconosciute, 'cui l'informazione ANSA può dare supporto per una sfida globale', ha detto Francesco Casoli, presidente Elica.