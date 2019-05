Pallavolo: Civitanova campione d'Europa

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La Lube Civitanova dopo lo scudetto conquista anche la Champions League. Ha infatti vinto la finale della massima competizione europea, giocata davanti ai 9.046 spettatori della Max-Schmeling-Halle di Berlino, superando lo Zenit Kazan per 3-1 (16-25, 25-15, 25-12, 25-19). Migliori marcatori dell'incontro per la Lube sono stati Tsvetan Sokolov (17 punti), Yoandy Leal (15) e Osmany Juantorena (14). Per la squadra marchigiana è il secondo trionfo in Europa, che riporta la Coppa in Italia a otto anni dall'ultimo successo, quello dell'Itas Trentino (campione nel 2009, 2010 e 2011).