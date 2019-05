In bici nel Parco dei Monti Sibillini

Gli azzurri monti Sibillini sono sempre più una meta d'elezione per i bikers. E tra pochi giorni diventeranno teatro del Sibillini Bikepacking, il primo evento "Unsupported Bike Adventure" nel Parco Nazionale. La prima edizione, che partirà il 25 maggio, sta registrando un grande successo di adesioni: circa 200 pionieri provenienti da 5 diverse nazioni attraverseranno il territorio di 4 province e di circa 20 Comuni marchigiani. Il percorso (circa 160 km) è una versione appositamente rivista del Grande Anello dei Sibillini (Gas). Un unico itinerario che per oltre il 90% si sviluppa su mulattiere e sentieri di montagna, a cavallo tra Marche e Umbria, studiato per esaltare la varietà e la bellezza di questi luoghi incontaminati e ricchi di storia, tradizioni e un'immancabile aura di magia e leggenda. La manifestazione ha già fatto segnare un tutto esaurito nelle prenotazioni presso le strutture recettive, in connessione con il progetto regionale Bike e il nuovo cluster turistico Marche Outdoor.