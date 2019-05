Bucano muro e rubano 50mila euro profumi

(ANSA) - MONTEMARCIANO (ANCONA), 16 MAG - Un foro sul tetto del centro commerciale Famila a Montemarciano, le corde per calarsi nei locali di una parrucchieria e poi la perforazione del muro tramezzo per introdursi nell'attiguo negozio di profumeria dove hanno rubato profumi per un valore di circa 50mila euro. Tre persone, due moldavi e un romeno, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Osimo per furto pluriaggravato in concorso e danneggiamento aggravato. Sono stati fermati mentre erano a bordo di un'Audi A6 con tre borsoni carichi di profumi di cui non avevano saputo spiegare l'origine né il motivo del possesso. Dagli accertamenti dei militari è emerso che la refurtiva proveniva da un colpo avvenuto nel centro commerciale di Montemarciano. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari e i tre sono finiti in manette.