'Imprese Vincenti' fanno tappa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Quindici esperienze imprenditoriali di successo, che rappresentano delle eccellenze del 'Made in Italy'. Sono le protagoniste di 'Imprese vincenti', il programma di valorizzazione delle Pmi lanciato da 'Intesa Sanpaolo', che ha fatto tappa a Bologna. Nello scenario di 'Sympo', un'ex chiesa del Cinquecento oggi sede di eventi, sono sfilate una dopo l'altra, raccontando la propria esperienza e trovando modo di confrontarsi e comprendersi a vicenda. E' il secondo gradino di un percorso che ha raccolto l'interesse di oltre 1.800 aziende e si concluderà con un evento finale per le 24 finaliste (tre per ognuna delle 8 tappe) a settembre.

Le aziende in scena a Bologna rappresentano il meglio di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Tre le categorie di riferimento: Moda&Design (selezionate Santoni, Menghi Shoes & Co, Doucal's, Fashion Point e L.T.M.), Food&Beverage (Fruttagel, La Molisana, Comal, Poderi dal Nespoli e La Romana) e Industria e servizi (Electric 80, Rivacold, Dallara, B&T e Custom).