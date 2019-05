Maltempo, Potenza esonda nel Maceratese

Nel Maceratese, a Pioraco e Fiuminata, il fiume Potenza è esondato in più punti a causa delle piogge di questi ultimi giorni. In frazione Castello di Fiuminata le acque, oltre ai campi, hanno invaso una strada di collegamento senza creare pericoli per le case coloniche della zona: la situazione è stata subito ripristinata. Tutti i fiumi della provincia di Macerata sono costantemente monitorati per il pericolo di esondazioni. La Protezione civile sorveglia l'alveo del Potenza in particolare a San Severino Marche dove il livello delle acque si mantiene sotto il livello di guardia: gli operai del Comune sono intervenuti insieme a una ditta privata con camion gru per liberare le sponde del fiume da tronchi incastrati dopo essere stati trascinati a valle. Nell'hinterland di Ancona, a Serra San Quirico, una famiglia è stata evacuata a scopo precauzionale dopo uno smottamento di terreno. E a causa della formazione di voragini è stato chiuso un tratto della Sp 128 Montegrimano-San Marino.