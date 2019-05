Tabacci,+Europa oltre soglia sbarramento

"Contiamo di superare la soglia di sbarramento e di raggiungere un risultato che consenta ai parlamentari dell'Alde (Alleanza dei Democratici e Liberali europei ndr), di cui noi siamo una componente essenziale, di poter esprimere magari anche la presidenza della Commissione grazie alla candidatura di Emma Bonino, che è persona di qualità e che ha svolto molto bene il ruolo di Commissario europeo".

Così il deputato Bruno Tabacci, presentando ad Ancona il candidato marchigiano Mattia Morbidoni, alle elezioni europee per la circoscrizione Italia Centrale del nuovo soggetto politico +Europa, di cui è co-fondatore assieme ai radicali Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. All'incontro ad Ancona incentrato sulle ragioni dell'europeismo ha partecipato anche Flavio Corradini, ex rettore dell'Università di Camerino e presidente dell'associazione Cittadini in Cammino.