Salone libro,magia carta in stand Marche

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - La magia della carta al Salone del libro di Torino, con dimostrazioni dal vivo dei mastri cartai di Fabriano che hanno catalizzato l'attenzione dei visitatori nello stand delle Marche al Lingotto. In carta pregiata di Pioraco è stata anche realizzata la cartella d'arte dedicata a Valentino Bompiani, opera dell'artista Ezio Bartocci con una presentazione di Claudio Piersanti, che raccoglie alcuni segnalibri artistici che ritraggono grandi scrittori pubblicati dall'editore di Milano nel corso del Novecento. Nella terza giornata del Salone è proseguito il calendario di eventi e presentazioni editoriali, che hanno messo in luce autori emergenti e affermati, oltre al ricco patrimonio di piccole case editrici nelle Marche. Numerose le iniziative dedicate a Leopardi a cui è stata riservata particolare attenzione nel bicentenario de "L'Infinito", come ha ricordato l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroni nella 1/a giornata di kermesse. Tra gli ospiti dello stand anche lo scrittore Gianrico Carofiglio.