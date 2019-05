Ing. Fazzini primo comandante Vvf Fermo

L'Ing. Paolo Fazzini sarà dal 27 maggio il primo comandante dei vigili del fuoco di Fermo, finora solo distaccamento poi 'promosso' a comando con decreto del ministero dell'Interno. Laureato in Ingegneria Civile sezione Trasporti al Politecnico di Milano, master in Scienze Ambientali, il neo primo dirigente è entrato nel corpo dei vigili del fuoco nel 1990: al Comando provinciale di Ascoli Piceno ha prestato servizio per 28 anni come vice comandante fino al 31gennaio scorso; da dieci anni era anche responsabile dell'ormai ex distaccamento di Fermo. Ha coordinato sezioni operative in numerose emergenze che nel tempo hanno colpito il Centro Italia tra cui il sisma Umbria-Marche 1997, quello dell'Aquila nel 2009 e nel Italia Centrale 2016/2017. Fazzini è anche formatore in materia di sicurezza sul lavoro ed esperto quale valutatore e verificatore ispettivo per le attività RIR (a rischio di incidente rilevante).