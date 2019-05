52enne investita, condizioni gravissime

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - E' stata trasportata in gravissime condizioni agli Ospedali Riuniti di Ancona una 52enne di origine romena investita da un'auto sulla via Flaminia poco dopo l'ex Angelini in direzione Torrette. La donna, che sarebbe in pericolo di vita, stava attraversando la strada per recarsi alla fermata dell'autobus quando è stata centrata dall'auto il cui conducente è rimasto a sua volta ferito non gravemente. Dopo essere stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e della Croce Gialla di Falconara, la 52enne è stata trasferita in ospedale. Sul posto, per i rilievi, anche gli agenti della Polizia municipale.