Debutta in Italia il Disconnect Day

Una giornata, o quasi, senza cellulare, smartphone o device di alcun genere per 'disintossicarsi' dalla iperconnessione. E' il Disconnect Day, ospitato domani a Corinaldo, uno dei Borghi più belli d'Italia, ancora segnato dalla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra, in cui morirono nella calca cinque ragazzini e una giovane mamma. E' la prima edizione di un'iniziativa promossa dall'associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo). Una vera e propria sfida: lasciare il telefono spento per qualche ora e riprendere invece il controllo della propria vita, fatta sempre più spesso da relazioni sui social, filtrate attraverso i pollici di uno o più schermi che domani dovranno essere spenti e messi in una busta sigillata. La sfida sarà di resistere alla tentazione di controllare notifiche, email e chiamate, di guardare video su Youtube o postare foto su Facebook e Instagram. In vari angoli del paese saranno presenti infopoint per il check-in e la consegna delle buste.