Aerdorica, ok a adesione creditori

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Sancita oggi dal Tribunale di Ancona l'adesione dei creditori al concordato per Aerdorica.

Soddisfatto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: "siamo ormai vicini all'ultimissimo passaggio dopo aver superato tante tappe importanti". L'ultimissimo passaggio è l'ingresso di Njord Partners, tramite la controllata Njord Andreanna, come socio di maggioranza della società di gestione dell'Aeroporto delle Marche. Ceriscioli ricorda che è stato un procedimento lungo e complesso, ringraziando il Consiglio regionale che ha approvato un finanziamento da 25 milioni di euro, la Commissione europea, che "ha assentito all'aiuto di Stato, per la prima volta per un aeroporto italiano in una misura veramente importante" e il privato che ha deciso di investire 15 milioni di euro senza i quali non ci sarebbe stato un salvataggio né un futuro di crescita e sviluppo". Soddisfazione anche dalle parti di Njord Partners che vede "un enorme potenziale" nell'Aeroporto delle Marche.