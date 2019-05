Salvini, prima Comuni poi Regione Marche

(ANSA) - PESARO, 9 MAG - "Il prossimo obiettivo, dopo Pesaro, Fano, Osimo è licenziare la sinistra dalla Regione Marche e andare a governare la Regione Marche". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Pesaro, dove si vota il 26 maggio per le amministrative. Il leader della Lega ha annunciato l'intenzione di "andare ad aprire gli ospedali che i compagni hanno chiuso, andare a riaprire gli ambulatori che i compagni hanno chiuso. Compagno, compagno tu lavora che io magno - ha chiosato -, intanto chiudono gli ospedali, non è normale. Grazie per l'affetto, sotto l'acqua o sotto il sole, il 26 maggio contiamo su di voi per il futuro della vostra città e per cambiare l'Europa".